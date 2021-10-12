Лунный день сегодня 12 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день. Чтобы узнать, каким будет этот вторник, необходимо обратиться за помощью к астрологии. Эксперты рассказали, каким окажется настроение Луны сегодня и как можно обойти стороной неприятности.

Это очень удачный день для представителей надежных и ответственных Знаков Зодиака. В этот день не стоит бездельничать. Луна хочет, чтобы мы двигались к мечте, а также не торопились с принятием решений.

Фаза Луны: растущая Луна переходит в Знак Козерога. В 6 лунный день это не самое лучшее положение ночного светила. Стихия Земли не сочетается с мощной Лунной энергией. Тем не менее сегодня у нас будет много сил. Осталось лишь направить их в верное русло.

Магнитные бури 12 октября: сегодня метеорологи отмечают ощутимое возмущение магнитосферы Земли. Точно определить, перерастет оно в магнитную буру или нет, не получится. Старайтесь быть осторожнее и следить за своим самочувствием.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

работа и дела;сострадание;выдержка;обучение;доброта.строгость;неуступчивость;безделье.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют посвятить себя домашним делам и уборке, если вы домохозяйка или у вас сегодня выходной. Если свободного времени много, лучше привести в порядок жилище или какую-то его часть. Всем, кто работает дома, тем более не стоит находиться в окружении мусора и беспорядка. Это затруднит мыслительный процесс.

Что надеть в этот вторник

Главное оружие человека в дни правления Козерога — ум. Именно поэтому самыми полезными цветами сегодня станут черный, темно-синий и фиолетовый. Тем, кто вынужден проявлять креативность, стоит обратить внимание на оранжевый или песочный оттенки.

Из талисманов сегодня самыми лучшими будут те, которые относятся к стихии Земли: флюорит, александрит, обсидиан. Последний поможет установить мощную защиту от энергетических вампиров и токсичных людей в целом. Из украшений лучше отдавать предпочтение изделиям из керамики или серебра. Золотые украшения будут только мешать.

Любовь и общение 12 октября

Сегодня лучше не навязывать никому своих мыслей и условий. Подобное поведение оттолкнет от вас людей. При излишнем давлении или строгости к детям со стороны родителей может образоваться сильнейший конфликт. Это не самый лучший день для проведения воспитательных работ.





Что касается удачи в любви, то сегодня ее будет немного. Пользуйтесь своими зодиакальными талисманами на любовь и не торопите события. Сфокусируйтесь лучше на работе и делах. Не думайте о том, как и где можно найти любовь. Если вам суждено встретить вторую половинку, вы ее встретите.

Настроение и здоровье в 6 лунный день

Чтобы продолжить тренд, заданный Луной в Стрельце, оставаясь оптимистичными, позитивными и счастливыми, астрологи советуют не опускать руки, а также обходить стороной препятствия. Да, Козерогу важно, чтобы мы были свободолюбивыми и не терпели ограничений, но лучше не идти намеренно напролом.

Старайтесь проявлять к окружающим благородство, добросердечность, сострадание. Если подвернется возможность познакомиться с кем-то интересным, сделайте это, но помните о том, что в такие дни нужно больше слушать, а не говорить. Людям нужно тепло и забота.

Финансы и работа по лунному календарю

Козерог повысит нашу любознательность. Воспользуйтесь этим, чтобы изучить что-нибудь новое и интересное. Память сегодня будет работать как надо, поэтому можно заняться учебой, подготовкой к экзаменам. Можно повысить профессиональные навыки. Это поможет в будущем увеличить доходы.

Люди сегодня легко проникаются различными идеями, вовлекаются в новые проекты. Это хорошая новость для тех, кто выполняет роль лидера на работе. Астрологи советуют доводить начатое до конца, а также не перекладывать ответственность. Оставайтесь самокритичными в любой ситуации.