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Мадонна встретилась с фанатами в Гарлеме и устроила шествие у церкви

Мадонна встретилась с фанатами в Гарлеме и устроила шествие у церкви

В прошедшие выходные 63-летняя Мадонна провела закрытый концерт в Гарлеме — районе Нью-Йорка, где сосредоточено большое количество темнокожего населения. В этот день папарацци подловили звезду на улицах Гарлема, по которым она прошлась с шествием вместе с местными жителями. Позже снимками с прогулки по кварталу в инстаграме поделилась и сама Мадонна.


Мадонна



Мадонне было очень важно выступить в Гарлеме, ведь именно отсюда родом был ее кумир и главный источник вдохновения — публицист и драматург Джеймс Болдуин.

Я очень хотела выступить в этом историческом месте, чтобы пообщаться со многими артистами, которые здесь выросли, и поделиться с ними своей музыкой,

— призналась Мадонна.


Мадонна и Джон Батист


Выступление звезды было приурочено к выходу ее документального фильма Madame X. Закрытый концерт мировой поп-дивы прошел в клубе, который находится в подвале популярного местного ресторана Red Rooster. За выступлением могли наблюдать только небольшая группа поклонников Мадонны и ее близкие друзья. Весь вечер певице аккомпанировали музыкант Джон Батист и его группа. Выступление в тусклом свете подвального клуба получилось очень интимным: певица исполняла лаундж-версии своих песен, лежала на рояле Батиста, брала в руки гитару и общалась с поклонниками.


Мадонна и Джон Батист


Одним словом, на концерте звезда вела себя не менее эпатажно, чем в гостях на шоу у Джимми Фэллона, где она задрала юбку в эфире и легла к ведущему прямо на стол. В этой передаче Мадонна сделала и несколько откровенных признаний. Например, певица рассказала, что отказалась сыграть Женщину-кошку в фильме "Бэтмен возвращается", а также исполнить одну из ролей в эротической драме "Шоугелз". О последнем отказе звезда по-прежнему жалеет. Это появление Мадонны на ТВ до сих пор активно обсуждают в сети.


Джимми Фэллон и Мадонна



После окончания концерта Мадонна вместе с Джоном Батистом и другими бэк-вокалистами вышла на улицы ночного Гарлема. С собой компания взяла музыкальные инструменты, а также мегафоны, в которые вместе с толпой поклонников исполнила хит Мадонны Like a Prayer. Шествие закончилось у епископальной церкви Святого Андрея.

Господь со всеми нами. Иногда нужно просто помолиться,

— такими словами Мадонна завершила шествие у церкви.



В инстаграме Мадонна поделилась впечатлениями от своего выступления в Гарлеме. Она поблагодарила всех причастных к ее концерту, а также рассказала о самых незабываемых моментах вечера.

За кулисами, на сцене и непосредственно на пианино во время выступления с прекрасным Джоном Батистом. Мы начали в Red Rooster, а потом пошли пешком до церкви. Какой замечательный способ презентовать фильм Madame X,

— написала Мадонна.





Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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