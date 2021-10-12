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"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе и молодом избраннике

"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе и молодом избраннике

36-летняя Екатерина Варнава откровенно рассказала об издевательствах в школе и своем молодом избраннике Александре Молочникове в новом интервью, сообщает Cosmopolitan.

Екатерина Варнава пожаловалась, что одноклассники ее называли "фашисткой", поскольку она прожила семь лет в Германии в детстве. Сверстники всячески издевались над девочкой и били ее.

В один день Екатерина пришла домой заплаканная, так как одноклассники измазали ее красивый рюкзак фекалиями. Девочка обратилась к пользовавшемуся авторитетом брату, вмешательство которого ей помогло.

Однако в старших классах в школе стали распускать о Екатерине Варнаве грязные слухи.

Мальчик, которому я отказала в прогулке, зашел в туалет, где все ребята курили, и сказал, что он воспользовался мной и бросил меня. Хотя этого не было. Он соврал. Какое-то количество времени я была изгоем, меня называли шлюхой и как только не называли

В настоящее время звезда встречается с 29-летним режиссером Александром Молочниковым. Многие пользователи Сети любят указывать Екатерине на разницу в возрасте.

"Я выкладываю фотографию с ним, и все пишут: "красивый сын". Я даже к зеркалу подхожу и думаю: ну прям сын? Ну, может быть, хотя бы младший брат? Ну прям сын? Нет же. Я вроде не выгляжу прям настолько взрослой", - сказала Варнава в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Екатерина отметила, что в настоящее время счастлива. Звезда уже задумывается о семье с Александром Молочниковым.

Что у нас будет, дай Бог, ребенок и собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют

По признанию Варнавы, Молочникова особо не воодушевило шоу Comedy Woman, прославившее его возлюбленную.

"Он сказал: "Ну такое". Ему не понравилась отведенная мне там роль. Он сказал: "Ты кричишь не своим голосом. Хриплым голосом птицы". Вот ему я такая не нравлюсь", - сказала звезда.

Как писал NEWSTES, ранее Екатерина Варнава обнажилась на премьере нового спектакля.

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По материалам: uposters.ru

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