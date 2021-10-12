Минстрой утвердил критерии ветхости домов

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Светлана Заверняева

Здания, где есть крен, дефекты и повреждения, могут быть признаны ограниченно годными. Жить в таких домах можно, при условии постоянного мониторинга технического состояния, следует из приказа Минстроя. Документ вступает в силу 12 октября.

В приказе указано, какие именно дома могут быть признаны ограниченно годными. Это — здания, где есть крен, дефекты и повреждения, что свидетельствует о снижении несущей способности. В то же время в таких зданиях отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания здания (в этом случае оно было бы признано аварийным). Жить в доме, признанным ограниченно годным, можно, если будет проводиться мониторинг его технического состояния либо будут восстановлены или усилены конструкции и грунты.

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Оценку и обследование многоквартирных домов в целях признания их находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии проводит региональная межведомственная комиссия. Чтобы запустить процедуру технической оценки, достаточно заявления кого-то из собственников, поданного, в том числе, через портал госуслуг. Решение о признании многоквартирных домов ограниченно годными принимает субъект РФ в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего решения комиссии.





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После этого местные власти обязаны направить заявителю решение в письменной или электронной форме и проинформировать жильцов, что дом признан ограниченно годным.

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