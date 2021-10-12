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МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян

МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян

Российские власти намереваются расширить полномочия силовых структур по блокировке счетов, вкладов и банковских карт граждан. Росфинмониторинг подготовил законопроект, позволяющий без суда временно приостанавливать операции с денежными средствами, если у ведомств есть сведения об их использовании в противоправных целях.

Также причинами для принятия мер могут стать: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ. Решение о внесудебных ограничениях "может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях", а основания для него обязаны быть "достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными", говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале правовой информации.

Право на принятие такого решения будет иметь "ограниченный круг должностных лиц" — руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга, их заместители и отдельные руководители территориальных органов этих ведомств. Срок блокировки составит 10 дней и подлежит продлению, если санкцию на это даст суд.

"Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов ‎в противоправных целях", — указано в пояснении.

Для обеспечения защиты прав граждан проект предусматривает информирование лиц, которых коснулись блокировки, возможность назначения судом ежемесячной выплаты и установления перечня транзакций, на которые не распространяются эти меры.

Ранее Ruposters писал, что ЦБ планирует ужесточить переводы с карты на карту.

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По материалам: uposters.ru

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