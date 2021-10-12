Нейросеть восстановила скрытое изображение под картиной Пикассо

Вадим Карасев

Эксперты британской компании Oxia Palu нашли и восстановили изображение обнаженной женщины под картиной знаменитого художника Пабло Пикассо "Завтрак слепого" 1903 года. В этом им помогла нейросеть, сообщает CNN.

Специалисты обнаружили контур рисунка с помощью рентгена, который позволяет найти старые очертания под верхним слоем краски. Портрет был дорисован с помощью современной технологии визуализации.

Искусственный интеллект изучил стиль работы Пикассо и восстановил цвет и фактуру картины, после чего люди определили высоту портрета и напечатали его на холсте с помощью 3D-принтера. Видео с поэтапным процессом работы компания опубликовала в Instagram.

"Я надеюсь, что Пикассо был бы счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец-то обнаружено, спустя 48 лет после его смерти и 118 лет после того, как картина была скрыта", — отметил физик из Университетского колледжа Лондона и соучредитель Oxia Palus Джордж Канн.

Итоговое изображение назвали "Одинокая сидящая обнаженная" ("Lonesome Crouching Nude"). По словам специалиста по творчеству данного художника Тая Мерфи, ее можно было бы отнести к "голубому периоду" творчества испанца (1901–1904), когда он преимущественно писал в оттенках голубого и зелено-голубого.