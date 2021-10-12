Новый вид ракоскорпиона обнаружен палеонтологами в Китае

Вадим Карасев

Новый род и вид ракоскорпиона был описан по нескольким ископаемым образцам, обнаруженным в геологической формации Сюшань на юге Китая. Ракоскорпион жил примерно 435 миллионов лет назад.

Ракоскорпионы, или морские скорпионы (Eurypterida), представляют собой самостоятельный отряд членистоногих, лишь отдаленно родственный и скорпионам, и ракам. Они существовали на Земле от 467 до 248 миллионов лет назад. Изначально морские животные, они со временем освоили и пресные воды. Некоторые исследования предполагают наличие у них двойной дыхательной системы, что позволяло им в течение коротких периодов времени находиться на суше. Палеонтологи описали около 250 видов ракоскорпионов. Самые крупные представители (Jaekelopterus) достигали в длину двух с половиной метров, большинство же видов было длиной менее двадцати сантиметров, а самый маленький ракоскорпион, Alkenopterus, был всего 2,03 сантиметра в длину. Большинство окаменелостей ракоскорпионов обнаруживаются в Северной Америке и Европе, потому что эти животные обитали, в основном, в водах вокруг древнего суперконтинента Лавруссия. Лишь небольшая часть распространилась шире, но несколько родов, таких как Adelophthalmus и Pterygotus, достигли космополитического распространения, и их ископаемые останки находят по всему миру.

Новый вид получил название Terropterus xiushanensis, он принадлежит к семейству Mixopteridae. Он оказался самым древним известным науке представителем этого семейства и первым видом данного семейства, найденным на территории бывшего суперконтинента Гондвана. Terropterus xiushanensis достигал метра в длину и отличался особенно увеличенной конечностью на третьем членике головогруди (просомы) с уникальным расположением шипов.

«Эвриптериды, или морские скорпионы, представляют собой важную группу хелицеровых членистоногих среднего палеозоя, эволюция и палеоэкологическое значение которых привлекли большое внимание в последние годы, — говорит профессор Бо Ван из Нанкинского института геологии и палеонтологии. — Одно из самых замечательных семейств эвриптерид — Mixopteridae, представители которого являются довольно крупными и скорпионоподобными существами, несущими узкоспециализированные конечности на переднем конце тела. Вторая и особенно третья пара просомальных конечностей у них были увеличенными и покрытыми большим количеством шипов. Предположительно, они использовались для поимки добычи, так что можно провести аналогию с «корзиной для ловли», образованной колючими педипальпами современных жгутоногих пауков. Наши знания об этих странных животных ограничены только четырьмя видами двух родов, описанными 80 лет назад: Mixopterus kiaeri из Норвегии, Mixopterus multispinosus из Нью-Йорка, Mixopterus simonsoni из Эстонии и Lanarkopterus dolichoschelus из Шотландии. Все они силурийского возраста и происходят исключительно с древнего континента Лавруссия, что ограничивает наши знания о морфологическом разнообразии, географическом распространении и истории эволюции группы».

Исследование было опубликовано в журнале Science Bulletin.