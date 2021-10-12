Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, в который нас могут ожидать новые проблемы и неурядицы или, наоборот, счастье и удача. Эксперты в области нумерологии рассказали, где нужно искать успех в этот вторник.

Сегодня изменить настоящее и будущее вам поможет сила слова и мысли. Не бойтесь следовать за своими мечтами и делать все возможное для того, чтобы оставаться на волне успеха. Рассчитывайте лишь на себя.

Число-покровитель 12 октября 2021 года

Сначала необходимо рассчитать число-покровитель этого дня. Для этого нужно сложить все цифры сегодняшней даты 12.10.2021 с порядковым номером дня недели. Сегодня вторник, значит, в конце прибавляем число 2: 1+2+1+0+2+0+2+1+2=11. 1+1=2.

Двойка у руля, а это значит, что сегодня имеет смысл заниматься важными делами самостоятельно. Двойка не любит, когда люди тесно взаимодействуют друг с другом. Старайтесь не посещать людных мест. Энергия этого числа тесно связана с нашими эмоциями. Двойка — провокатор, так что лучше не нервничать лишний раз. Главный символ этого дня — стрела, летящая в цель. Она олицетворяет собой стремительность, свойственную Двойке. Это день целеустремленных и смелых людей.





События 12 октября из прошлого

12 октября 322 года до нашей эры афинский политик Демосфен под страхом преследования покончил с собой, приняв яд. Не ставьте окружающих людей в сложное положение и не лишайте их выбора, чтобы не провоцировать их на поступки, о которых они могут пожалеть в будущем.

12 октября 1492 года Колумб достиг острова Сан-Сальвадор. Именно этот день считается официальной датой открытия Америки. Это событие намекает на важность целеустремленности и нерушимой уверенности в себе. Двойка поможет тем, кто желает добиться успеха любой ценой.

12 октября 1810 года был проведен первый в истории Октоберфест. Сейчас это крупнейший в мире ежегодно проводимый фестиваль. Нумерологи считают, что сегодня многим из нас необходимо заложить камень новой привычки, традиции. Можно начать бегать, ходить в спортзал, бассейн, заниматься саморазвитием или попробовать избавиться от вредной привычки.

12 октября 1999 года родился шестимиллиардный житель Земли. Это произошло в городе Сараево, в Боснии и Герцеговине. Если у вас сегодня день рождения или важный юбилей, вас ждет большая удача.

12 октября 2003 года Михаэль Шумахер побил рекорд по количеству титулов чемпиона. В этот день он заработал свой шестой по счету титул. Сегодня день, когда вы также можете побить какие-то рекорды, стать лучшими в каком-то деле. Старайтесь изо всех сил. Ваши усилия будут вознаграждены.

Советы нумерологов на этот вторник

Не обращайте внимание на слухи и сплетни. Доверяйте только фактам и тому, что видите сами. Опасайтесь обмана и лицемерия. Люди будут готовы идти на все ради успеха.

Это идеальный день для важных покупок. Совершайте приобретения, но не тратьте деньги попусту. Покупки должны производиться осторожно.

Многих из нас сегодня могут настичь внутренние противоречия. Не бойтесь следовать правилам, которые были приняты ранее. Не нужно рисковать и резко менять планы.

Это благоприятный день для разработки новых концепций, продвижения идей. Творчески развитые люди могут существенно преуспеть в своей работе, в бизнесе.

Талисманы удачи на 12 октября

Сегодняшний день нумерологи отмечают как благоприятный для путешествий. В пути лучшими талисманами станут серебряные украшения. Они отлично будут сочетаться с черной одеждой.

Из камней-талисманов сегодня стоит отдать предпочтение лунному камню, который поможет сохранить разум чистым. Также полезным станет минерал обсидиан, являющийся одним из самых сильных оберегов.