От развития речи – к развитию мысли

Новый выпуск программы «Образовательная среда» будет состоять из двух частей.



В первой части речь пойдет о том, как в школах и детских садах наладить помощь ребятам с проблемами здоровья, в первую очередь с логопедическими. Как быть образовательным учреждениям, в которых нет соответствующих ставок специалистов или они не могут найти профессионала, учителя-дефектолога, для того, чтобы принять на работу, какие есть ресурсы для обучения специалистов.



Гости первой части:



– Ольга Самарина, логопед школы № 522 Санкт-Петербурга, абсолютный победитель завершившегося на прошлой неделе Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России»,



– Ирина Яковлева, заведующая кафедрой специальной педагогики и комплексной реабилитации Института специального образования и психологии Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук.



Гость второй части программы – известный педагог, доцент школы филологических наук НИУ ВШЭ Михаил Павловец расскажет о проходящем уже во второй раз Всероссийском чемпионате сочинений «Своими словами».



Этот проект для учащихся 9–11-х классов позволяет объединить современные знания различных предметов. Темы сочинений формируются по шестнадцати направлениям: спортивному, инженерному, медицинскому, педагогическому и т. д.



Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Программы выйдет в эфир 13 октября в 15:00 по московскому времени.

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».



«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.