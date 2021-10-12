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От развития речи – к развитию мысли

От развития речи – к развитию мысли

Новый выпуск программы «Образовательная среда» будет состоять из двух частей.
 
В первой части речь пойдет о том, как в школах и детских садах наладить помощь ребятам с проблемами здоровья, в первую очередь с логопедическими. Как быть образовательным учреждениям, в которых нет соответствующих ставок специалистов или они не могут найти профессионала, учителя-дефектолога, для того, чтобы принять на работу, какие есть ресурсы для обучения специалистов. 
 
Гости первой части:
 
Ольга Самарина, логопед школы № 522 Санкт-Петербурга, абсолютный победитель завершившегося на прошлой неделе Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России»,
 
Ирина Яковлева, заведующая кафедрой специальной педагогики и комплексной реабилитации Института специального образования и психологии Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук.
 
Гость второй части программы – известный педагог, доцент школы филологических наук НИУ ВШЭ Михаил Павловец расскажет о проходящем уже во второй раз Всероссийском чемпионате сочинений «Своими словами».
 
Этот проект для учащихся 9–11-х классов позволяет объединить современные знания различных предметов. Темы сочинений формируются по шестнадцати направлениям: спортивному, инженерному, медицинскому, педагогическому и т. д.
 
Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Программы выйдет в эфир 13 октября в 15:00 по московскому времени.

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
 
«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

# Общество
По материалам: edu.ru

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