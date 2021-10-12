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Платформы, меховые тапки и цветные каблуки: какую обувь носить этой осенью

Платформы, меховые тапки и цветные каблуки: какую обувь носить этой осенью

К середине осени даже самое щедрое бабье лето обычно исчерпывает свои ресурсы, и приходится менять гардероб, стараясь утеплиться. Но решением лишь одной этой задачи модницы, конечно, не хотят ограничиваться, ведь новый сезон — это всегда и возможность попробовать новые образы. А новая пара обуви — самый простой и практичный способ освежить образ в соответствии с новыми трендами. Так что в новом материале разбираемся, на что же сменить кроссовки и лоферы с первыми заморозками.

Обувь на платформе

Если бы надо было выделить один главный тренд, то это, бесспорно, были бы платформы. И как показали весенне-летние коллекции, представленные на неделях моды, тренд этот с нами останется и на следующий сезон как минимум. Так что навыки хождения на платформе сейчас самое время вспоминать.

В плане фасонов все весьма разнообразно: от грубоватых ботинок для любительниц уличной моды до ботильонов на толстом каблуке для сторонниц более классического дресс-кода. Чем выше платформа, тем лучше, но более скромные варианты тоже вполне себе в тренде — пример тут можно брать с Кьяры Ферраньи и Рози Хантингтон-Уайтли, которые предпочитают кремовые ботинки на средней платформе. На Рози, кстати, обувь из ее совместной коллекции с Gia Borghini. 


Белла Хадид


Кьяра Ферраньи
Рози Хантингтон-Уайтли
Versace
Prada


Хейли Бибер в Moschino


Дина Саева

Обувь на грубой подошве

Если чувствуете, что платформы — это все-таки не ваше, то стоит обратить внимание на сапоги на грубой подошве. Похожий фасон был в тренде и прошлой осенью, но тогда дизайнеры сделали ставку на резиновые сапоги, и чем небрежнее и массивнее они выглядели, тем лучше. На этот раз присматриваться стоит к классическим черным сапогам с фактурной отделкой. В качестве примера можно ориентироваться на сапоги Valentino, как у Тины Кунаки.


Тина Кунаки


Ксения Собчак


Настя Ивлеева


Наталья Османн


Кайя Гербер в кампании Coach
Simone Rocha


Philosophy di Lorenzo Serafini

Модные галоши

Впрочем, и о резиновых сапогах забывать не стоит — только в этом сезоне они вернулись в уменьшенной копии. Теперь это что-то среднее между галошами и укороченными сапогами.

Флагманской моделью среди модниц стала Puddle из коллекции Bottega Veneta, которая не сдает своих позиций (носить их все стали еще прошлой зимой). Дополнительный бонус — эта обувь также отличается и массивной подошвой, так что одной парой можно охватить сразу два тренда.


Bottega Veneta
Burberry
Александра Голованофф
Ксения Чилингарова


Елена Перминова

Меховые слиперы

С этим трендом определенно стоит поспешить, ведь все, что отлично смотрится в инстаграме, не всегда пройдет проверку улицей, особенно когда на нее уже обрушилась осенняя слякоть и хмарь. Но пройти мимо фасона модницы тоже едва ли смогут — слишком уж активно продвигали этот тренд дизайнеры и инфлюенсеры.

Мехом покрылись и сандалии, и слипоны, и клоги. Если выйти в них на улицу уже не удастся, покупка все равно вряд ли будет пылиться в углу, ведь впереди еще долгие зимние вечера у камина (или у батареи). Ну а ноги, как известно, стоит держать в тепле.


Надежда Оболенцева


Bottega Veneta
See by Chloe
Coach
Proenza Schouler

Серебро и золото

Вместе с модой нулевых к нам вернулось и настроение диско — пайетки, стразы, в общем, все, что блестит, словно диско-шар. Помните, как в то время самые банальные повседневные вещи вроде футболок и джинсов щедро украшались различной сверкающей фурнитурой? В этом сезоне делать праздник из будней можно с помощью обуви — просто выбирайте сапоги в серебряной и золотой расцветке или декорированные кристаллами.


 



Molly Goddard


Andrew Gn
Isabel Marant


Dolce & Gabbana

Цветные подошвы и каблуки

Если металлизированные оттенки вас не вдохновляют, не волнуйтесь — это не единственный способ уйти от классических черных и коричневых расцветок. В тренде этой осенью и яркие штрихи. Например, обратите внимание на ботильоны, где базовый цвет сочетается с пестрым каблуком или подошвой. Впрочем, даже если это будут два нейтральных цвета, ничего страшного — главное, чтобы был заметен контраст.


Эмили Синдлев
Dries van Noten


Bottega Veneta


Stella McCartney
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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