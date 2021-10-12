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Подводные электрические кабели вводят крабов в транс

Подводные электрические кабели вводят крабов в транс

Ученые обнаружили, что электромагнитное поле, которое излучают подводные силовые кабели, привлекает крабов и заставляет их оставаться на месте. Исследование около 60 крабов вида Cancer pagurus на морской станции Сент-Эббс в Шотландии показало, что повышенный уровень электромагнетизма вызывает клеточные изменения, влияя на клетки крови крабов.

«Подводные кабели излучают электромагнитное поле. Когда оно достигает силы 500 микротесла и выше, что составляет примерно 5 % силы магнита на дверце холодильника, крабы тянутся к нему и просто сидят неподвижно. Само по себе это не проблема. Но если крабы не двигаются, они не ищут пищу и не ищут себе пару. Изменение уровня активности также приводит к изменениям метаболизма сахара: они накапливают больше сахара и производят меньше молочной кислоты, как и люди», — говорит Аластер Линдон (Alastair Lyndon) из Центра морской биологии и разнообразия Университета Хериот-Ватт.

Для эксперимента исследователи использовали специально построенную аквариумную лабораторию, которая полностью состоит из неметаллических материалов, что обеспечивает минимальные электромагнитные помехи. «Мы обнаружили, что воздействие более высоких уровней напряженности электромагнитного поля изменяет количество клеток крови в телах крабов. Это может иметь ряд последствий, например, сделать их более восприимчивыми к бактериальной инфекции», — рассказывает сотрудник морской станции Сент-Эббс Кевин Скотт (Kevin Scott).

Ученые предупреждают, что изменения в поведении данного вида крабов могут иметь экономические последствия, так как эти крабы являются вторым по ценности промысловым ракообразным в Великобритании. Сейчас строится или проектируется целый ряд прибрежных и шельфовых ветроэлектростанций у побережья Шотландиии, что требует обширной подводной прокладки кабелей, и исследователи полагают, что необходимы дальнейшие работы, чтобы гарантировать, что кабели не дестабилизируют популяцию крабов в Шотландии. Аластер Линдон говорит: «Самцы коричневых крабов мигрируют вверх по восточному побережью Шотландии. Если преодолеть километры подводных кабелей окажется слишком сложно, они останутся на месте. Это может означать скопление самцов крабов на юге Шотландии и недостаток их на северо-востоке и островах, где они невероятно важны для рыбаков и местной экономики». По его словам, одним из решений было бы закопать кабели в грунт, но это может оказаться слишком дорого.

Исследование было опубликовано в Journal of Marine Science and Engineering.

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По материалам: polit.ru

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