Полезные свойства облепихи и сферы её применения

Вадим Карасев

Облепиха — кислая, но весьма полезная ягода. Она обладает большим количеством важных свойств, в том числе и магических. Эксперты рассказали, что это за свойства и как вы можете ими воспользоваться.

Свойства облепихи немного схожи со свойствами черной смородины, которая также содержит в себе много витаминов. Эта ягода сильно недооценена, поскольку ее популярность с каждым годом незаслуженно снижается.

Основные целебные свойства облепихи

Облепиха — это настоящий дар природы. В ней содержится огромное количество полезных веществ, витаминов и элементов. Речь идет про калий, магний, кальций, железо, фосфор, жирные аминокислоты, флавоноиды, витамины А, В, Е, РР, Н. Помимо этого в облепихе есть очень много витамина С. Ученые выяснили, что в процентном соотношении его в данной ягоде больше, чем в цитрусовых.

Само собой, такой состав говорит о том, что облепиху полезно употреблять в пищу при простуде. Ее можно класть в чай или есть вприкуску. Из нее делают варенье или концентрированный сок, которые можно отложить до холодов, чтобы лечиться во время болезни зимой и осенью. Ягода обладает противовоспалительным действием, но не теряет своих свойств даже после заморозки. За счет присутствия в составе ягоды органических кислот она благотворно влияет на пищеварительную систему.

Облепиха помогает бороться с различными недугами. Например, с ее помощью можно снизить уровень холестерина, облегчить симптомы или даже вылечить артрит. Облепиха помогает также при диабете, проблемах с кожей.

Конечно, как и у любого другого полезного продукта, у облепихи есть и противопоказания. Не стоит употреблять ягоду в больших количествах тем, у кого камни в почках, ослаблена печень или есть проблемы с поджелудочной железой. Облепиху не стоит есть при язве желудка и при гастрите.

Использование облепихи в магии

Согласно приметам, если у вас в огороде или на участке растет облепиха, то в доме будет царить любовь и взаимопонимание.

Веточка облепихи, повешенная над входной дверью, будет оберегать дом от негативной энергии. У этого растения очень мощная сила, которая накрывает дом непробиваемым куполом, защищающим его жителей от сплетен и негатива.