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Польза музыки и пения: открываем чакры и очищаем энергетику

Польза музыки и пения: открываем чакры и очищаем энергетику

Музыка — это не просто набор звуков, которые приятны нашему слуху. Она обладает магическим действием и благотворно влияет на наши чакры. Эксперты рассказали, как с помощью музыки можно очистить энергетику.


Чакры человека — это энергетические центры, которые содержат в себе особую силу, наполняющую нашу душу и тело. Если вы хотите, чтобы они всегда были открыты и функционировали нормально, слушайте музыку.

Общее воздействие музыки на биополе

Первое и самое главное условие — музыка должна вам нравиться. Если вы на дух не переносите, скажем, какие-то сложные произведения Бетховена, то хорошо и благотворно на вас они точно воздействовать не будут. Только когда мы слушает то, что нам слушать приятно, это позитивно отражается на работе чакр и силе биополя.

Музыка обладает в первую очередь укрепляющим воздействием. Ее благотворное влияние на все чакры человека делает ауру более сильной, нерушимой. У человека поднимается настроение, он обретает мотивацию. Также прослушивание любимых песен помогает быстрее достигать состояния потока. Это значит, что творческие люди должны работать под музыку, ведь это существенно увеличит их продуктивность.

Музыка помогает бороться с эмоциональными и физическими недугами. С ней мы становимся сильнее физически и духовно. Она помогает нам быть теми, кем нас породила изначально Вселенная. Она помогает становиться самими собой. 


Даже наука говорит о том, что музыка полезна. Ученым удалось доказать, что прослушивание музыки формирует новые нейронные связи в мозге. Это увеличивает скорость мышления. Даже когда мы слушаем музыку прямо здесь и сейчас. Мозг повышает свою активность. Связи между правым и левым полушариями становятся более активными, а это значит, что временно повышается интеллект.

Выбираем музыку правильно

Жанр любимой музыки особо не играет роли. Важно, чтобы вы получали удовольствие. Другое дело — звуки природы: шум дождя, ветра, океана, пение птиц. Такая музыка — отличный помощник в медитативных практиках. Она расслабляет и помогает погрузиться в атмосферу природы, гармонии и спокойствия.

Часто это просто звуки, но бывает и так, что авторы облачают шум природы в некоторые музыкальные композиции. Включайте такие звуки во время медитаций, отдыха. Вы можете не уметь медитировать, но даже если вы просто закроете глаза и унесетесь из текущего места в другое, где нет ни людей, ни проблем, это очень хорошо скажется на работе всех чакр, на вашем настроении и удаче.

Что насчет пения

Пение тоже может являться мощным инструментом создания позитивного настроения. Когда мы поем, то духовно очищаемся. Эксперты в области биоэнергетики уверены, что с пением из нас выходит негативная энергетика.


Пение в этом плане похоже на сильную физическую нагрузку или на удары по боксерской груше. Если человеку хочется выплеснуть злобу, он либо поднимает тяжести, либо бьет по снаряду, тем самым очищаясь от негативного опыта, воспоминаний и эмоций. Пение играет ту же самую роль. Пойте в душе, во время уборки, в караоке или дома под гитару, под любимую песню. Это действительно очень полезно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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