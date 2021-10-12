"Помочь ему я не могу": Крутой призвал молиться и "поставить свечу" за попавшего в реанимацию Серова

Вадим Карасев

Накануне стало известно, что 67-летний Александр Серов попал в реанимацию одной из московских больниц, заразившись коронавирусом. Знаменитого артиста поддержал в инстаграме его друг Игорь Крутой, призвав молиться за певца.

Свой пост Игорь Крутой сопроводил фрагментом совместного интервью для передачи "Судьба человека", не вошедшим в итоговый монтаж.



"Мой Друг Саня заболел этой "заразой", помочь ему, при всём моём желании, я не могу, и мне очень захотелось сегодня выставить для вас не вошедший в программу Бори Корчевникова "Судьба Человека" эпизод наших серово-крутовских юношеских воспоминаний… У меня ко всем подписчикам нашего Салона огромная просьба - помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова…", - написал композитор.



По данным "Комсомольской правды", У Александра Серова обширное поражение легких - почти 75%. Как отмечал источник, артист вынужден находиться в кислородной маске.

Заразившегося коронавирусом исполнителя песни "Я люблю тебя до слез" экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. СМИ сообщали о тяжелом состоянии знаменитого певца.

"По поводу поражения [лёгких] ничего не буду говорить. Да, он в сознании", - заявил изданию Life пиар-директор Серова Егор, рассказав о положительной динамике в состоянии артиста.

Как отмечает НТВ, согласно последним данным, Александру Серову стало лучше, так что певца решили перевести в обычную палату.

Как писал ранее NEWSTES, поражение легких у госпитализированной Ларисы Гузеевой достигло 65%.