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Правительство упростило электрификацию дач

Правительство упростило электрификацию дач

Правительство России упростило порядок подключения дачных участков к электросетям. Новые правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин отметил, что провести свет на дачу было сложной и затратной задачей, решение которой могло растянуться на месяцы.

"Компании тянут провода до садоводств, а дальше дачники самостоятельно нанимают электриков и договариваются с правлением СНТ, иногда сталкиваясь с вымогательством и поборами. Для решения этих проблем правительство существенно упростило для дачников порядок подключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

По новым правилам тянуть провода до участка будет сетевая компания, причем за фиксированную плату. Владельцы дач смогут самостоятельно подать заявку на подключение в организацию, которая обслуживает район, после чего компания должна будет провести свет в течение 30 дней. Это касается дачников, подающих заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт.

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По материалам: uposters.ru

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