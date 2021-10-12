Привет хейтерам: Лиззо провоцирует публику "голым" платьем на вечеринке в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

11 октября рэп-исполнительнице Карди Би исполнилось 29 лет. Вчера это событие она решила отметить масштабной вечеринкой в Лос-Анджелесе, темой которой стал дэнсхолл — уличный ямайский танец, который исполняют под смесь регги, рэпа, R&B и некоторых других музыкальных стилей.

Но еще до того, как кто-то стал королевой танцпола, настоящей звездой вечеринки была Лиззо, затмившая всех одним своим появлением. Певица явно на совесть подготовилась к празднику и выбрала весьма эффектный наряд — прозрачное платье-сетку со стразами. Тем самым Лиззо в очередной раз открыто продемонстрировала свою приверженность движению за бодипозитив.





Лиззо

В инстаграме певица тоже регулярно публикует фото в весьма откровенных нарядах и бикини, своим примером доказывая, что короткие топы, латексные комбинезоны, облегающие платья и мини-шорты предназначены не только для обладательниц "нулевого" размера.

За свою активную позицию Лиззо тем не менее часто подвергается критике в сети. В этом году хейтеры так достали певицу, что она даже записала видео, в котором рассказала, как переживает фэтшейминг, и, говоря об этом, даже не смогла сдержать слез от обиды.





Меня оскорбляют за полноту и цвет кожи — и это по-настоящему обидно. Окей, если вам не нравится моя музыка, но многим людям я не нравлюсь просто из-за того, как я выгляжу,

— сказала тогда Лиззо.

Но нападки недоброжелателей явно не сломили знаменитость. Выплакав обиду, Лиззо снова готова носить то, что ей хочется, и оставаться верной своим бодипозитивным идеалам.





Надя Бесчетникова