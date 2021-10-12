Прокуратура хочет усилить надзор за авиацией

20:40 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Генеральная прокуратура разработала проект указа об усилении надзора в сфере авиации. Документ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предложило ужесточить надзор за деятельностью территориальных управлений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, аэропортов, авиакомпаний и других организаций авиационной отрасли, а также за соблюдением законодательства при эксплуатации воздушных судов авиации общего назначения.

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В проекте указа также отмечается необходимость усилить надзор за обучением авиаперсонала в связи с тем, что причиной большинства авиационных событий являются неверные действия сотрудников авиации. Ведомство намерено следить в том числе за их переподготовкой.

10 октября сообщалось, что самолет L-410 потерпел крушение на востоке Татарстана. На борту находились 23 человека: 21 парашютист местного авиаклуба и два члена экипажа. Семерых человек спасли, 16 человек погибли. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть по неосторожности двух и более лиц).

23 сентября в Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего накануне самолёта Ан-26, который проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полётов. На борту находились шесть человек, их судьба до сих пор неизвестна.

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Неделей ранее самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Экипаж лайнера сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей. За два дня до этого самолёт L-410 потерпел крушение под Иркутском. Четыре человека, включая пилота воздушного судна, погибли; еще 12 пострадали. Вероятными причинами трагедии называются ошибка пилотирования или отказ техники.

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