Против моды, ресторанов и соцсетей: Павел Дуров составил список недооцененных и переоцененных вещей

Вадим Карасев

Вчера основатель Telegram и сооснователь "ВКонтакте" Павел Дуров отпраздновал свое 37-летие. По этому случаю российский бизнесмен, состояние которого оценивается в 17,2 миллиарда долларов, поделился с поклонниками очередной порцией своих мудростей. В своем телеграм-канале Durov's Channel Павел составил список недооцененных и, напротив, слишком переоцененных вещей.





Павел Дуров

В число недооцененных вещей Дуров включил всего три пункта — это сон, природа и одиночество. Список же вещей, которым люди, по мнению Павла, придают излишне много значения, состоит из семи пунктов: туда входят рестораны, мода, социальные сети, мегаполисы, жаркая погода, недвижимость и советы звезд.

По мнению Дурова, сон повышает иммунитет и развивает творческие способности, природа является изначально комфортной для человека средой, а одиночество дает свободу для духовных и интеллектуальных порывов — все эти вещи Павел считает не оцененными по достоинству в современном мире.





Что же касается переоцененных вещей, то первым пунктом Павел назвал мегаполисы. По мнению Дурова, люди зря стремятся жить в больших городах, потому что они являются источниками сильного загрязнения, высокого уровня преступности и постоянного шума. Сам же бизнесмен, по слухам, уже много лет живет в Дубае.

Хорошо иметь доступ к большим городам, но вот жить желательно за их пределами,

— считает Дуров.

Павел также выступает против ресторанов, потому что считает этот способ питания самым медленным и наименее эффективным. По мнению Дурова, еда, приготовленная дома, получается более вкусной и полезной. Моду же бизнесмен считает исключительно данью постоянно меняющимся тенденциям и советует одеваться в простую и удобную одежду:

Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям обходится слишком дорого, а по факту совершенно не нужно. Сосредоточение на удобной одежде не только упрощает жизнь, но и освобождает место для по-настоящему важных вещей.





Выступает Павел и против теплой солнечной погоды: по его мнению, жара провоцирует вялость, ускоряет процесс старения и повышает риск возникновения рака, в то время как более низкие температуры "очищают дух, тело и разум".

Ненужной Дуров считает и покупку недвижимости: съем жилья, по мнению бизнесмена, дает большую свободу для передвижения и изучения разных мест. Выступил основатель Telegram и против социальных сетей:

Непрекращающийся поток мусора из социальных сетей, засоряющий умы, делает нас менее счастливыми и креативными. Отключение от интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день.

Последней переоцененной вещью Павел Дуров назвал советы звезд, которые по иронии судьбы сам регулярно дает в интернете. Несмотря на это, в по-настоящему важных вещах миллиардер посоветовал полагаться на науку и мнения экспертов.





Напомним, что в свой прошлый день рождения Павел Дуров составлял похожий список. Тогда предприниматель также по пунктам рассказывал, как выглядеть моложе своих лет. В том списке он также упоминал сон и одиночество, а также говорил о важности отказа от алкоголя и красного мяса и необходимости регулярно заниматься спортом.





Яна Марковская