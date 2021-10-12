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Путин поздравил депутатов с началом работы Госдумы VIII созыва

Путин поздравил депутатов с началом работы Госдумы VIII созыва

15:26  Автор: Мария Соколова



Президент России Владимир Путин на встрече с фракциями Государственной Думы поздравил депутатов с победой на выборах и началом работы Госдумы VIII созыва.  

Он напомнил, что состав парламента значительно обновился: из 450 депутатов 218 будут впервые работать в Госдуме.

«Все вы люди деятельные, неравнодушные, уже состоявшиеся и проявившие себя в политике, в общественном служении, в своей профессии», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что вектор на обновление задала партия «Единая Россия» — 48,5 процента депутатов в составе её фракции — новые.

«Подтвердили высокое звание парламентских сил КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР. Свою фракцию сформировала и впервые избранная в Госдуму партия «Новые люди», — отметил Владимир Путин. — Всё это доказывает: политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, даёт возможность деятельным целеустремленным гражданам стать политиками федерального уровня».

Президент подчеркнул, что немало вновь избранных депутатов не один созыв работают в Госдуме, и это очень важно для успешной законотворческой и законодательной работы, развития лучших парламентских традиций.

«Преемственность, безусловно, должна быть, — сказал Путин. — Эти традиции, как известно, хранятся не в кабинетах, не в залах заседаний, а людьми, которые создавали их и приумножали».

По его словам, опыт депутатов был востребован и при подготовке первого заседания Госдумы, в итоге сегодня оперативно были решены практически все ключевые организационные вопросы: зарегистрированы фракции, закреплены в регламенте комитеты и комиссии, определен их состав, председатели, избраны руководители палаты. «Теперь можно уверенно приступать к насыщенной законодательной повестке», — подчеркнул Владимир Путин.



#выборы в Госдуму

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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