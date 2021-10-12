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Рособрнадзор проводит НИКО по изучению личностных и метапредметных результатов обучения

Рособрнадзор проводит НИКО по изучению личностных и метапредметных результатов обучения

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 12 и 14 октября проводит национальное исследование качества образования (НИКО), призванное изучить достижение личностных и метапредметных результатов обучения учащимися 6 и 8 классов.

В рамках НИКО планируется исследовать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, их мотивацию к обучению, социальные и межличностные отношения, ценностные установки, социальные компетенции, правосознание, умение ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества. 

Задания работы направлены на проверку формирования у школьников осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, проверку усвоения социальных норм и правил поведения в обществе, развития морального сознания, знакомства с правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения, наличия эстетического сознания, сформированного на основе освоения художественного наследия народов России.

НИКО также призвано выявить уровень освоенные школьниками межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике.

Обработку и анализ результатов исследования планируется провести до конца ноября 2021 года. Первая часть исследования  личностных и метапредметных результатов обучения учащихся 6 и 8 классов была проведена в 2020 году. С его результатами можно ознакомиться на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).

# Общество
По материалам: edu.ru

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