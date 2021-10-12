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Руководитель Рособрнадзора проведет всероссийскую встречу с родителями школьников

Руководитель Рособрнадзора проведет всероссийскую встречу с родителями школьников

Всероссийская встреча главы Рособрнадзора Анзора Музаева состоится в онлайн-формате.

Руководитель ведомства ответит на вопросы о проведении единого государственного экзамена, аттестации в 9-х классах, всероссийских контрольных работ и результатах международных и национальных исследований качества образования, а также о новой системе аккредитации в вузах.

Планируются прямые подключения из регионов, вопросы к главе Рособрнадзора можно направить заранее по электронной почте [email protected], а также задать их на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Вопросы принимаются как в письменной форме, так и в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале Рособрнадзора и на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

# Общество
По материалам: edu.ru

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