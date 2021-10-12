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Сара Джессика Паркер и Крис Нот на съемках продолжения сериала "Секс в большом городе" в Париже

Сара Джессика Паркер и Крис Нот на съемках продолжения сериала "Секс в большом городе" в Париже

Съемки продолжения сериала "Секс в большом городе", которое получило название "История продолжается", выходят на финишную прямую. Премьера шоу состоится уже в декабре, и времени, чтобы отснять последние сцены, остается все меньше.

Все эти месяцы сериал снимали в Нью-Йорке, однако сейчас действие переместилось в Париж. На днях во французскую столицу прилетели Сара Джессика Паркер и Крис Нот, которые в сериале играли влюбленную пару, а затем в фильме, снятом после шоу, поженились.

Пара снимала сцену на мосту Искусств, который пользуется большой популярностью у туристов. Здесь влюбленные пары часто оставляют на перилах замки со своими именами.


Сара Джессика Паркер и Крис Нот

Как в продолжении сериала будет развиваться любовная линия персонажей Паркер и Нота, неизвестно — подробности сюжета не раскрываются. Но, по слухам, они могут развестись.

Париж для их героев Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига стал очень символичным местом — именно здесь они возобновили свой роман после расставания Кэрри с ее бойфрендом Александром Петровским.

Крис Нот признавался, что не решался вернуться к своей роли в продолжении сериала и чувствовал, что отдал все своему персонажу, однако после ободряющей речи продюсеров передумал.


Сара Джессика Паркер и Крис Нот

Перезагрузка шоу будет состоять из 10 эпизодов по полчаса каждый. Пока поклонники шоу могут увидеть любимых героев в первом официальном тизере.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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