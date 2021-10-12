Сенатор расскажет о программе поддержки российских садоводов
00:32 Автор: Виктория Карташева
В конце сентября российские садоводы попросили Минсельхоз выделить отдельную субсидию на производство отечественных саженцев. Как это поможет российским садоводам повысить урожай плодовых, в интервью «Парламентской газете» 12 октября расскажет председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Кроме того, в ходе дискуссии речь пойдёт о том, какой должна быть программа поддержки производителей отечественных саженцев и какое нормативно-правовое регулирование необходимо в этой сфере.
Парламентарий расскажет, что планируется сделать для развития отечественного виноградарства и виноделия, а также какие шаги предпринимаются в сфере поддержки российских семеноводов.
Помимо этого, будут подведены итоги сбора урожая зерновых и плодоовощных культур в этом году.
Мероприятие начнется в 13:00. Вопросы можно задать с помощью специальной онлайн-формы или прислать по адресу [email protected]
#сельское хозяйство
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