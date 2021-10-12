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Сенатор расскажет о программе поддержки российских садоводов

Сенатор расскажет о программе поддержки российских садоводов

00:32  Автор: Виктория Карташева



В конце сентября российские садоводы попросили Минсельхоз выделить отдельную субсидию на производство отечественных саженцев. Как это поможет российским садоводам повысить урожай плодовых, в интервью «Парламентской газете» 12 октября расскажет председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Кроме того, в ходе дискуссии речь пойдёт о том, какой должна быть программа поддержки производителей отечественных саженцев и какое нормативно-правовое регулирование необходимо в этой сфере.

Парламентарий расскажет, что планируется сделать для развития отечественного виноградарства и виноделия, а также какие шаги предпринимаются в сфере поддержки российских семеноводов.

Помимо этого, будут подведены итоги сбора урожая зерновых и плодоовощных культур в этом году.

Мероприятие начнется в 13:00. Вопросы можно задать с помощью специальной онлайн-формы или прислать по адресу [email protected]



#сельское хозяйство

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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