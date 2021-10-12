Шепотки и заговоры на примирение свекрови и невестки

Вадим Карасев

Свекровь и невестка порой как кошка с собакой — враждуют на пустом месте. Специальные шепотки и заговоры помогут быстро пойти на примирение и перестать враждовать по мелочам.

В семье нередко бывают сильные ссоры, причем не только между невестками и свекровями, но и между любыми другими людьми. Старайтесь не принимать негатив на себя, если вы уже повздорили. Невестке и свекрови стоит обратить внимание на шепотки и заговоры, которые будут крайне полезными для формирования нормальных отношений.

Почему примирение свекрови и невестки очень важно

Дело в том, что неполадки в общении между матерью мужчины и его супругой или спутницей, неминуемо скажутся на отношениях в целом. Ни к чему хорошему война не приведет. Это не будет полезным ни для матери, ни для женщины, ведь мужчина останется один и будет несчастен, разочарован.

Именно поэтому каждой свекрови и каждой невестке важно помнить о простых заговорах и шепотках, описанных далее. Они помогут достичь взаимопонимания и обойти стороной войны.

Шепотки во время ссоры

Если спутница вашего мужчины или его мать начинают проявлять агрессию, не нужно отвечать той же монетой. Перед возможной ссорой или в ее разгаре нужно произнести про себя: «Негатив и вражду из сердца удаляю, невестку/свекровь словом добрым я благословляю».

Также можно произнести другой шепоток: «Успокойся, не кричи. Не ругайся, не гневись. На землю с неба опустись. Не смотри на меня косо. Тебе я больше не угроза».

Старайтесь не забывать про эти шепотки, потому что их действие очень мощное. Скорее всего, они снизят градус негатива.

Шепотки и заговоры после ссоры

Есть сильные шепотки и для тех ситуаций, когда вы уже поссорились, но хотите помириться. В таком случае необходимо не просто прочитать защитный заговор, но и провести небольшой ритуал. Возьмите церковную свечу, зажгите ее, а потом произнесите, держа ее в руках: «Ссору я переживу. В узел обиду с гневом завяжу. Все плохое спрячу. Больше я не напортачу». После этого затушите свечу, сломайте ее и сложите пару-тройку раз, обвязав черной нитью и спрятав от лишних глаз. Через неделю можно будет достать свечу и выбросить.

Заговор чтоб свекровь вас любила

Если вы чувствуете, что отношения со свекровью у вас будут натянутыми или плохими, либо вы уже грызетесь из-за каждой мелочи, обязательно перед каждой встречей читайте заговор-шепоток на любовь свекрови: «Пусть ссоры нас покинут. Пусть исчезнет вражда. Пусть негатив и агрессия от нас отринут. Пусть все плохое уйдет навсегда». Произносите это с чувством и с четким намерением вести себя достойно.

Заговор чтоб невестка вас любила

Невестка не всегда является послушной и хорошей, но она вторая половинка вашего сына, поэтому нужно всегда быть доброжелательной и позитивной. Если невестка сама провоцирует вас и по какой-то причине недолюбливает, просто перед каждой встречей произносите заговор. Перед каждой встречей со своей невесткой произносите вслух или про себя простой шепоток: «Сыну — счастье. Мне — покой. Не оставит он меня никогда одной. Невестки злоба пропадет. Негатив нас стороною обойдет».