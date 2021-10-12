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Школьники и студенты могут принять участие в проекте «Ледокол знаний. Homo Science project»

Школьники и студенты могут принять участие в проекте «Ледокол знаний. Homo Science project»

Учеников 7–10-х классов и первокурсников колледжей и техникумов приглашают к участию в проекте «Ледокол знаний. Homo Science project», который продлится до 27 октября.

25 человек, показавших лучшие результаты, летом 2022 года получат возможность отправиться на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и регулярно проходить викторины, отвечая на вопросы из самых разных областей. У викторины четыре уровня сложности, а сам рейтинг участников будет формироваться в течение месяца.

После прохождения всех этапов викторины участникам предстоит выполнить творческое задание.

Итоги проекта будут подведены 10 ноября, во Всемирный день науки за мир и развитие.

Участники, в общем рейтинге вошедшие в топ-50 рейтинга, получат доступ к обучающим онлайн-курсам, а участники, занявшие места с 51-го по 100-е, – годовую подписку на сервис аудио- и электронных книг. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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