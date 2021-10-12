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Сколько лет Америке

Сколько лет Америке

00:37  Автор: Юлия Сапрыгина



529 лет назад, 12 октября 1492 года, экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Этот день считается официальной датой открытия Америки.

Вообще-то в ходе экспедиции Колумб планировал добраться кратчайшим морским путём из Европы в Индию. При составлении маршрута он опирался на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчёты ученых XV века.

Экспедиция в составе 90 человек на судах «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья» вышла из Палоса 3 августа 1492 года. Затем от Канарских островов повернула на Запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где и высадилась 12 октября 1492 года.

В октябре — декабре Колумб посетил ряд других Багамских островов, открыл и обследовал участок северо-восточного побережья Кубы и достиг острова Гаити и двинулся вдоль его северного берега.

Тогда он ещё считал новые земли Восточной Азией - окрестностями Китая, Японии или Индии. Именно поэтому в дальнейшем эти территории довольно долго именовались европейцами Вест-Индией.

День 12 октября в истории


О том, что именно Колумб открыл Америку в научной литературе до сих пор идёт дискуссия. Например, установлено, что острова и береговые области северной и северо-восточной Америки посещались норманнами за сотни лет до этого. Однако только после открытия Колумба эти земли вошли в сферу географических представлений.

Сами американцы 12 октября отмечают высадку мореплавателя Христофора Колумба в Новом Свете. День Колумба является выходным  во многих частях США, но в некоторых штатах день не отмечается.



#история #США


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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