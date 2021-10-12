Скотленд-Ярд прекратил расследование по делу принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней

Вадим Карасев

Правоохранительные органы Великобритании приняли решение прекратить расследование в отношении 61-летнего сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней. Так как новых доказательств со стороны Вирджинии Джуффре, обвинявшей принца Эндрю в сексуальном преступлении, предоставлено не было, британская полиция не нашла оснований для продолжения расследования.





Принц Эндрю

Напомним, что Вирджиния Джуффре, которая была одной из жертв ныне покойного Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними и педофилии, обвинила принца Эндрю в изнасиловании — она утверждала, что ее заставили заниматься с ним сексом трижды. В двух случаях она была несовершеннолетней. С финансистом, который покончил жизнь самоубийством в тюремной камере, принц Эндрю поддерживал связь. По словам Джуффре, первый раз принц Эндрю вступил с ней в сексуальную связь в Лондоне в доме Гилейн Максвелл, давней компаньонки Эпштейна.





Все обвинения в свой адрес принц Эндрю отрицал. Он заявил, что не помнит, чтобы когда-либо встречался с Вирджинией или вступал с ней в сексуальную связь. А Букингемский дворец назвал ее заявления ложными и безосновательными.

Тем не менее есть фотография, сделанная в Лондоне, на которой они позируют вместе. На снимке Вирджинии 17 лет.





Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре

Судебный процесс в США продолжается. В Скотленд-Ярде, несмотря на завершение расследования, заявили, что готовы сотрудничать с американскими коллегами.





Принцы Эндрю и ЧарльзМариана Панкина