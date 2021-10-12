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СМИ раскрыли, как Ивлеева и Элджей разделили имущество. Телеведущая получила особняк, землю и иномарки

СМИ раскрыли, как Ивлеева и Элджей разделили имущество. Телеведущая получила особняк, землю и иномарки

30-летняя Настя Ивлеева получила значительную часть имущества после развода с Элджеем. В частности, звезде "Орла и решки" достались шикарный особняк, участок и элитные иномарки, сообщает Lenta.ru.

Площадь двухэтажного особняка в Подмосковье, доставшегося Насте Ивлеевой после развода со скандальным рэпером, составляет 364 квадратных метра.

Кроме того, ведущая "Орла и решки" получила земельный участок в 4 гектара и гараж на 5 миллионов. По данным источника, стоимость имущества составляет примерно 150 миллионов рублей.

При этом у Насти Ивлеевой остались три элитных иномарки, тогда как у Элджея лишь две — Hummer H2 и BMW i8.

Настя Ивлеева довольно долгое время молчала о расставании со скандальным рэпером. Недавно она подтвердила информацию об этом, заявив в интервью для Tatler, что их отношения в последнее время превратились в родственные. Настя Ивлеева откровенно рассказала об обстоятельствах расставания с Элджеем в интервью для Youtube-канала "Осторожно, Собчак".

Многие подозревали, что в нашей жизни настали какие-то перемены. Просто умалчивать об этом месяцами и годами невозможно. Написать пост в Instagram о том, что мы не вместе, — это, конечно, прекрасно, но наши отношения заслуживали большего, и мне хотелось красиво преподнести все это.

Как выяснилось, на самом деле Настя Ивлеева не вместе с Элджеем уже примерно полгода.

"Это была весна этого года. Март, плюс-минус. Надо отдать должное мужу. Мы умели разговаривать и слышать друг друга. Таким дружественным грамотным образом все решали, делали выводы. Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша вдохновлял меня и заменял мне всех", — цитирует Ивлееву "СтарХит".

Как писал NEWSTES, ранее Элджей напугал фанатов постаревшим лицом.

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По материалам: uposters.ru

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