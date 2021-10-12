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Студенты Алтайского педуниверситета провели «Урок цифры» в семи школах региона

Студенты Алтайского педуниверситета провели «Урок цифры» в семи школах региона

Студенты Алтайского государственного педагогического университета провели «Урок цифры» в семи школах региона. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В проекте участвовали будущие учителя информатики.

«Они узнали о возможностях использования учебно-методических материалов «Урока цифры» в работе учителя, которые в дальнейшем будут использовать в школах», – уточняется в информационном релизе.

Очередной онлайн-урок прошел с 27 сентября по 10 октября в рамках Всероссийского проекта «Урок цифры», он был посвящен теме «Искусственный интеллект».

Урок несет просветительскую направленность, способствует развитию цифровых навыков и раннему профессиональному самоопределению. Несмотря на технологическую направленность, урок можно было провести на любом предмете и в любом классе, в том числе и в начальной школе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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