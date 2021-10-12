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Татьяна Голикова поручила разработать меню для школьников, нуждающихся в лечебном питании

Татьяна Голикова поручила разработать меню для школьников, нуждающихся в лечебном питании

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила трем ведомствам составить примерное меню для школьников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, указано в протоколе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву России (М.А. Мурашко), Роспотребнадзору (А.Ю. Попова) при участии Минпросвещения России (С.С. Кравцов) проработать вопрос о составлении примерного меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, для его применения в общеобразовательных организациях. О результатах доложить в Совет. Срок – до 1 декабря 2021 года», – говорится в документе.

Также до 1 февраля 2023 года Роспотребнадзору поручено актуализировать требования к школьному меню и продукции, продаваемой в школьных буфетах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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