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Тренды веб дизайна в 2021 году

Каким должен быть сайт, чтобы его не пришлось в скором времени переделывать? В первую очередь ー с понятным и современным интерфейсом. Визуальная составляющая очень важна: через нее пользователь знакомится с вашим продуктом и принимает решение ー выбирать ваш бренд или нет. Узнать больше о правильном дизайне сайтов можно здесь.

Тенденции веб дизайна 2021

Все, с чем взаимодействует пользователь, в разработке называется Front-end. Качественный и современный дизайн сайта всегда работает в пользу компании и окупается. Поэтому важно выбирать подрядчиков, которые в совершенстве владеют технологиями фронтенд-разработки и в курсе трендов веб-дизайна. И не смотря на то, что они постоянно меняются, существуют те, которые будут актуальны еще несколько лет:

  • Минимализм. Чем проще, тем лучше - вот главный посыл современного веб-дизайна. У пользователей Dribbble уже не найти вычурных иллюстраций: современные дизайнеры работают просто и лаконично. Тенденции веб дизайна 2021 приветствуют самые необходимые функции, большое количество воздуха и идеально прорисованные элементы.
  • Идеальные иконки. Тренды веб дизайна допускают использование иконок только одного стиля и рисовки. Все значки должны иметь аккуратный вид, одинаковую толщину линий и стилистику. Но сегодня дизайнеру совсем не обязательно создавать иконки самостоятельно ー в интернете есть множество библиотек с красивыми и современными наборами, которые отвечают тенденциям веб дизайна 2021.
  • Градиенты и тени. Такой визуальный прием используется уже несколько лет и продолжает оставаться актуальным в 2021 году. Особенностью тенденций веб дизайна 2021 является использование градиентов в пастельной цветовой гамме, добавление  большей легкости и воздушности в дизайн. За счет этого минималистичная картинка наполняется объемом и становится интересной.
  • 3D иллюстрации. Страница, на которой появляются 3D-картинки сразу привлекает внимание. Трехмерные иллюстрации однозначно попадают в тенденции веб дизайна 2021. Но если решили добавить 3D эффект на сайт ー лучше воспользоваться услугами дизайнера, а не бесплатными библиотеками.  В большинстве случаев это будут изображения, которые уже неоднократно использовались на других сайтах.
  • Уникальные шрифты на кириллице. Важны не только цвета букв, но и их начертание. На сайте должно быть не больше двух видов шрифтов. Привлечь внимание можно оригинальным видом текста. В тренды веб дизайна 2021 входит кириллица, которая может иметь яркие и ломанные формы для заголовка, и свежие и геометричные ー для основного текста. Для баннеров и рекламных компаний приветствуются экспериментальные формы.

Нужно ли внедрять все тренды веб дизайна 2021 года? 

Тенденции разнообразны и переменчивы. Совсем не обязательно использовать все тренды веб дизайна на одной странице. При разработке веб-дизайна стоит всегда учитывать несколько параметров:

  • особенности продукта;
  • концепция бренда;
  • аудитория сайта.

Пользователи всегда остаются на первом месте. Поэтому подбирать концепции следует, ориентируясь на предпочтения клиентов. Подробно о всех аспектах frontend-разработки можно прочитать по ссылке на сайте компании YuSMP Group.


# Дизайн и стиль

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