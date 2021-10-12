Угольщики Кузбасса поделятся доходами с регионом

Тема: Постановления правительства

00:07 Автор: Дмитрий Литвинов

При экспортных перевозках угля объёмом свыше 53 миллионов тонн угольные компании обяжут заключать инвестиционные соглашения с правительством Кемеровской области. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 12 октября.

Инвестиционное соглашение регулирует порядок взаимодействия между грузоотправителями, то есть угольными компаниями, и правительством Кемеровской области. На угольщиков возложено обязательство направлять часть дохода, возникающего вследствие вывоза дополнительных объёмов продукции в восточном направлении, на инвестиции в сферах экономической деятельности, не связанных с добычей угля, энергетикой, ЖКХ и социальной сферой.

«Распределение пропускных и провозных способностей инфраструктуры в восточном направлении для обеспечения экспортных перевозок сырьевых энергетических грузов Кемеровский области — Кузбасса в отношении объёмов таких перевозок, превышающих 53 млн тонн в год, осуществляется Министерством энергетики РФ между грузоотправителями (угольными компаниями), каждый из которых является стороной инвестиционного соглашения», — говорится в документе кабмина.

Законы, вступающие в силу с 12 октября

В рамках соглашения о взаимодействии на период с 2019 по 2035 годы грузоотправители Кузбасса предъявят к перевозке, РЖД обеспечат транспортировку не менее 53 миллионов тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении и до 3,55 миллиона тонн — во внутрироссийском сообщении, сообщил ТАСС. С 2022 года запланировано увеличение объёмов вывоза угля из Кузбасса на восток до 68 миллионов тонн в 2024 году.

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