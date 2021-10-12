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В Белоруссии супругов в седьмой раз осудили за экстремизм в частной переписке в Telegram

В Белоруссии супругов в седьмой раз осудили за экстремизм в частной переписке в Telegram

Супругов из Минска в седьмой раз арестовали за "экстремизм" в частной переписке. Суммарно же пара находится в ИВС на Окрестина уже 84 дня, сообщает портал Reform.by.

11 октября суд в очередной раз приговорил к административному аресту 26-летнего Сергея (15 суток) и 27-летнюю Анастасию (14 суток). В конце каждого административного срока они снова попадают под стражу за распространение экстремистских материалов. Причиной регулярных обвинений стала личная переписка в Telegram с пересылкой материалов каналов, признанных белорусскими властями запрещенными.

У 27-летней учительницы минской гимназии Анастасии в августе закончился контракт. Она и ее муж-программист летом два месяца провели в Польше, а по возвращении, 15 июля, их задержали. Теперь муж и жена осуждены суммарно уже на 99 и 98 суток.

Ранее Ruposters писал, что в Белоруссии арестовали 136 человек за комментарии в соцсетях о смерти сотрудника КГБ.

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По материалам: uposters.ru

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