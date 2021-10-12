В Бурятии состоится методический семинар по формированию финансовой грамотности

Бурятский республиканский институт образовательной политики приглашает на методический семинар «Формирование финансовой грамотности в курсе обществознания основной и средней школы». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

К участию приглашаются учителя истории и обществознания, специалисты, руководители образовательных организаций.

В ходе семинара они обсудят перспективы формирования финансовой грамотности на уроках обществознания и истории, поделятся опытом работы и методическими проектами.

Семинар состоится на платформе Zoom 14 октября. Идентификатор и код доступа будут направлены участникам на их электронный адрес, указанный в заявке. Заявку на участие в методическом семинаре необходимо направить на электронную почту [email protected].