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В Бурятии состоится методический семинар по формированию финансовой грамотности

В Бурятии состоится методический семинар по формированию финансовой грамотности

Бурятский республиканский институт образовательной политики приглашает на методический семинар «Формирование финансовой грамотности в курсе обществознания основной и средней школы». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

К участию приглашаются учителя истории и обществознания, специалисты, руководители образовательных организаций.

В ходе семинара они обсудят перспективы формирования финансовой грамотности на уроках обществознания и истории, поделятся опытом работы и методическими проектами.

Семинар состоится на платформе Zoom 14 октября. Идентификатор и код доступа будут направлены участникам на их электронный адрес, указанный в заявке. Заявку на участие в методическом семинаре необходимо направить на электронную почту [email protected].

# Общество
По материалам: edu.ru

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