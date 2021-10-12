В Челябинской области стартовали уроки безопасности для школьников

В школах Южного Урала стартовало обучение детей навыкам безопасного поведения в рамках проекта «Академия Безопасности 2.0». Занятия проводят студенческие отряды, сообщает пресс-служба Минобрнауки Челябинской области.

«Проект «Академия Безопасности 2.0» направлен на формирование у детей и молодежи навыков безопасного поведения в быту, на природе и в городе, на дорогах и в обществе. 30 волонтеров-инструкторов прослушали лекции по различные рода видам безопасности, прошли практический курс и даже написали контрольное тестирование. Только после этого студотрядовцы отправились в школы области для проведения классных часов», – указано в информационном релизе.

Первые занятия прошли в Сосновском и Чесменском районах. Всего студенческие отряды планируют охватить на очных занятиях более 1000 школьников.

Также началась работа над онлайн-курсом «Академии Безопасности 2.0» – в работе уже два видеоурока. Всего будет записано пять модулей.

В этом году «Академия Безопасности» охватит 11 муниципалитетов.