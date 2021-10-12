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В Чувашии пройдет слет студотрядов Приволжского федерального округа

В Чувашии пройдет слет студотрядов Приволжского федерального округа

В Чувашской Республике состоится XI Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа, который объединит более 350 представителей из 14 регионов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и молодежной политики.

Слет пройдет с 14 по 17 октября, его участники подведут итоги третьего трудового семестра 2021 года, обсудят сохранение традиций студенческих отрядов и перспективы развития этого движения.

«Ежегодный слет – это комплекс мероприятий, подводящих итоги трудового семестра и работы студенческих отрядов в течение года. Представляет собой четырехдневный молодежный форум, включающий в себя торжественные мероприятия, образовательную и досуговые программы, конкурсы профессионального мастерства по направлениям деятельности отрядов, круглые столы с представителями органов власти, работодателей и встречи с ветеранами движения», – уточняется в информационном релизе.

В рамках слета пройдет несколько конкурсов: конкурс профессионального мастерства среди педагогических отрядов, конкурсы профессионального мастерства среди бойцов студенческих строительных отрядов, студенческих сервисных отрядов, студенческих медицинских отрядов, конкурс пресс-служб студенческих отрядов ПФО, конкурс командиров и комиссаров, конкурс бойцов студенческих отрядов Приволжского федерального округа «Лучший боец ПФО».

# Общество
По материалам: edu.ru

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