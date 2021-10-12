В Хабаровском крае выберут лучшую программу дошкольного образования

В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую основную образовательную программу дошкольного образования в 2021/22 учебном году.

Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

К участию приглашаются государственные, негосударственные и муниципальные детские сады.

«Цель конкурса: содействие в выявлении, поддержке и распространении наиболее успешных практик проектирования основных образовательных программ дошкольного образования в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», – уточняют организаторы проекта.