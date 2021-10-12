В Италии пересмотрят «тотальное применение» COVID-паспортов в 2022 году

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:14 Автор: Александр Тараканов

В Италии «тотальное применение» COVID-паспортов (Gree Pass) продлится до конца года и принятие решений о сокращении сфер их использования возможно лишь в начале будущего года, если эпидемиологическая ситуация продемонстрирует тенденцию к улучшению. Об этом агентству ANSA заявил в понедельник статс-секретарь министерства здравоохранения страны Андреа Коста.

По его словам, более точный ответ на этот счёт будет получен в декабре, одновременно с рассмотрением вопроса о чрезвычайном положении в стране.

Чрезвычайное положение, вызванное эпидемиологическими рисками из-за COVID-19, было введено Советом министров Италии 31 января 2020 года сроком на шесть месяцев, но затем неоднократно продлевалось, в последний раз - до 31 декабря 2021 года.

Статс-секретарь итальянского Минздрава заметил, что у большой части населения страны 12-месяное действие Green Pass закончится в 2022 году, что является «неизбежной проблемой», требующей решения. При этом он выразил надежду, что «в течение ближайших месяцев эти санитарные сертификаты более не понадобятся, так как страна выйдет из пандемии».

Пока же с 15 октября в Италии COVID-паспорта будут обязательными для всех работающих в стране. Итальянские СМИ сообщают, что правительство разрабатывает специальный декрет-закон относительно правил и технических средств их проверки при пропуске работников в учреждения и на предприятия.

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Как передает агентство Adnkronos, эпидемиолог и вирусолог, профессор Падуанского университета Андреа Кризанти назвал использование Green Pass «аномальным», так как срок его действия был продлен с шести месяцев до 12, а действие вакцин за полгода снижается с 95 до 40 процентов. По его мнению, в продления срока действия сертификата «нет ничего научного», и сам этот документ является лишь средством побуждения людей к вакцинации от COVID-19.

По официальным данным на вечер 11 октября, в Италии курс вакцинации от коронавируса прошли 43 333 605 человек, что соответствует 80,23 процента населения страны старше 12 лет.

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