Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Казани оснастили две школы для детей с ОВЗ

В Казани оснастили две школы для детей с ОВЗ

В 2021 году в Казани оснастили новым оборудованием две образовательные организации для детей с ограниченными возможностями здоровья – это школы № 76 и 11.  

Работы проводились по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики Татарстан.

Кроме того, в школах были полностью обновлены кабинеты логопеда, психолога и дефектолога, там появились сенсорные комнаты, интерактивные логопедические столы, диагностические коррекционно-развивающие комплексы и уникальное оборудование.

В трудовые мастерские закупили станки, швейные машины, гладильные системы и адаптированную посуду.

В кабинетах дополнительного образования школ появились адаптированные музыкальные инструменты. Все кабинеты оснащены интерактивными комплектами Smart, ноутбуками и цветными многофункциональными устройствами.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
Привет хейтерам: Лиззо провоцирует публику "голым" платьем на вечеринке в Лос-Анджелесе
Привет хейтерам: Лиззо провоцирует публику "голым" платьем
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе и молодом избраннике
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе
В Бурятии состоится методический семинар по формированию финансовой грамотности
В Бурятии состоится методический семинар по формированию финансовой
В Курганской области продолжается ремонт спортивных залов
В Курганской области продолжается ремонт спортивных залов
В Челябинской области стартовали уроки безопасности для школьников
В Челябинской области стартовали уроки безопасности для школьников
В Пензе состоится конференция, посвященная технологическому образованию в школах
В Пензе состоится конференция, посвященная технологическому
В колледжах Республики Марий Эл создадут новые мастерские
В колледжах Республики Марий Эл создадут новые мастерские
В Казани оснастили две школы для детей с ОВЗ
В Казани оснастили две школы для детей с ОВЗ
Волгоградские школьники получают навыки первой профессии
Волгоградские школьники получают навыки первой профессии
Студенты Алтайского педуниверситета провели «Урок цифры» в семи школах региона
Студенты Алтайского педуниверситета провели «Урок цифры» в семи
В России начинается эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании
В России начинается эксперимент с электронными аттестатами о среднем

Топ на сегодня

Дизайнер Оливье Рустен впервые рассказал о травмах, которые скрывал год. Его поддержали звезды мира моды
Дизайнер Оливье Рустен впервые рассказал о травмах, которые скрывал
Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей
Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей
Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию АПК
Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию АПК
"Сделал пластическую операцию?": изменившийся Том Круз расстроил поклонников
"Сделал пластическую операцию?": изменившийся Том Круз
Кристина Риччи вышла замуж спустя два месяца после объявления о беременности
Кристина Риччи вышла замуж спустя два месяца после объявления о

Еще по теме

В Тамбовской области оснастили современным оборудованием школу-интернат для ребят с ОВЗ
Две школы Красноярска открыли мастерские для школьников с ОВЗ
В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование