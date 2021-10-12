В Казани оснастили две школы для детей с ОВЗ

В 2021 году в Казани оснастили новым оборудованием две образовательные организации для детей с ограниченными возможностями здоровья – это школы № 76 и 11.

Работы проводились по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики Татарстан.

Кроме того, в школах были полностью обновлены кабинеты логопеда, психолога и дефектолога, там появились сенсорные комнаты, интерактивные логопедические столы, диагностические коррекционно-развивающие комплексы и уникальное оборудование.

В трудовые мастерские закупили станки, швейные машины, гладильные системы и адаптированную посуду.

В кабинетах дополнительного образования школ появились адаптированные музыкальные инструменты. Все кабинеты оснащены интерактивными комплектами Smart, ноутбуками и цветными многофункциональными устройствами.