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В колледжах Республики Марий Эл создадут новые мастерские

В колледжах Республики Марий Эл создадут новые мастерские

До конца 2024 года в колледжах и техникумах Республики Марий Эл будет создано 30 мастерских. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона. Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Одиннадцать мастерских будут оборудованы в 2022 году с современной материально-технической базой в соответствии с требованиями Ворлдскиллс, и на эти цели будет направлено более 57 миллионов рублей.

В регионе будут созданы три мастерские по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг» в Йошкар-Олинском техникуме сервисных технологий, две мастерские по направлению «Информационные и коммуникационные технологии» в Марийском радиомеханическом техникуме, две мастерские по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» в Оршанском многопрофильном колледже им. И.К. Глушкова, две мастерские по направлению «Промышленные и инженерные технологии» в Волжском индустриально-технологическом техникуме и две мастерских по направлениям «Сельское хозяйство», «Социальная сфера» и др. 

В ноябре 2021 года четыре современные мастерские по направлению «Промышленные и инженерные технологии» по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Промышленная механика и монтаж», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн Cad» будут открыты в Марийском радиомеханическом техникуме.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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