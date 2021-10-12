В Курганской области продолжается ремонт спортивных залов

В Шумихинской средней школе № 1 в рамках нацпроекта «Образование» отремонтировали спортивный зал. Здесь установили новые двери и окна, покрасили стены, заменили пол, оборудовали раздевалки и тренерские комнаты. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.

В этом году обновленные спортзалы открылись в нескольких школах региона: в Далматовской средней школе № 3, Каргапольской средней школе имени Героя Советского Союза Н.Ф. Махова, Куртамышской средней школе № 1 и Варгашинской средней школе № 3. В ближайшее время в отремонтированном спортивном зале будут заниматься ученики Петуховской средней школы № 2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова.

Всего в рамках нацпроекта «Образование» в этом году улучшить условия для занятий спортом удалось для 3,5 тысячи школьников из шести школ региона. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 14,5 миллиона рублей.

Помимо занятий физкультурой в обновленных спортзалах, будет организована деятельность школьных спортивных клубов, а в вечерние часы – бесплатные занятия для населения.