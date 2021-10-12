В Курской области продолжат создавать новые мастерские в колледжах

В 2022 году в Курской области будет продолжена работа по созданию в колледжах и техникумах современных мастерских в соответствии с требованиями федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Эта работа ведется с 2019 года, и в настоящее время в регионе действуют 29 мастерских на базе Курского автотехнического колледжа, Курского монтажного техникума, Рыльского социально-педагогического колледжа, Железногорского горно-металлургического колледжа, Курского государственного техникума технологий и сервиса.

В настоящее время готовится открытие еще четырех мастерских по компетенциям «Агрономия», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в Дмитриевском агротехнологическом колледже.

В 2022 году в Курской области будут созданы еще шесть мастерских, оснащенных современным оборудованием, на базе Обоянского гуманитарно-технологического колледжа по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Промышленное садоводство», на базе Курского техникума связи по компетенциям «Информационные кабельные сети», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» и на базе Железногорского политехнического колледжа по компетенциям «Промышленная автоматика», «Токарные работы на станках с ЧПУ».