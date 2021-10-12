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В новом телесериале "Властелин колец" появятся "чернокожие хоббиты"

В новом телесериале "Властелин колец" появятся "чернокожие хоббиты"

Британскому чернокожему актеру Ленни Генри досталась роль хоббита в новом сериале "Властелин колец" от Amazon. Также среди этого сказочного племени будут и женские персонажи, играющие не последнюю роль в повествовании, рассказал артист в радиоэфире BBC.

"Я черный хоббит, это великолепно. Мы хоббиты, но нас зовут харфуты. Мы мультикультурны, мы племя, а не раса, поэтому мы черные, азиатские и коричневые, даже маори есть в составе. Это совершенно новый набор приключений, в котором рассказывается история разных персонажей, и потребуется не менее десяти лет, чтобы рассказать эту историю", — заметил он.

По словам Генри, действие сериала происходит задолго до событий кинотрилогии "Властелин колец" и прародители хоббитов в ту эпоху Средиземья были более смуглыми. Сама картина — масштабный проект, в котором задействовано большое количество профессионалов. Над ним актер работал последние два года и считает его также крупнейшим телешоу из когда-либо созданных. 

Последние два года я работал над "Властелином колец", и это необыкновенная вещь, это крупнейшее телешоу из когда-либо созданных с точки зрения денег и количества людей. Буквально сто человек на съемочной площадке смотрят на вас и пытаются придумать, как вы будете выглядеть четырех футов ростом.

Ранее Ruposters писал, что Арнольд Шварценеггер и Дэнни де Вито снимутся в сиквеле "Близнецов" с  темнокожим "братом".

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По материалам: uposters.ru

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