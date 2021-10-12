В Пензе состоится конференция, посвященная технологическому образованию в школах

20 октября в Пензе состоится областная научно-практическая конференция «Технологическое образование: современные технологии и инновации». Мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Участники обсудят перспективы развития инновационных направлений технологического образования: робототехники, 3D-моделирования, прототипирования, конструирования; обсудят тему взаимосвязи школы, семьи, социальных партнеров, профессиональных образовательных организаций и общественности в профориентации обучающихся.

В рамках конференции состоится обсуждение деятельности общеобразовательных учреждений Пензенской области на базе организаций, имеющих ученические места, оснащенные современным оборудованием, в том числе центров «Точка роста» и детских технопарков «Кванториум» Минпросвещения России для изучения предметной области «Технология».