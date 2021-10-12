В России начинается эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании

В России начинается эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании, сообщает «Российская газета».

Цифровой аттестат будет доступен через личный кабинет на портале «Госуслуги». Там будет размещена информация о полученном образовании выпускника.

Участвовать в эксперименте будут школы, функционирующие на базе пяти российских университетов: МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Б.Н. Ельцина и Российского университета транспорта (МИИТ).

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что результаты эксперимента будут учитываться при последующей цифровизации образовательных сервисов, а также других документов об образовании, чтобы в дальнейшем ими могли воспользоваться выпускники школ и вузов по всей стране.

«Цифровой формат упростит использование документа об образовании в различных жизненных ситуациях. Важно, что его невозможно будет потерять или испортить. Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника», – заявил Михаил Мишустин.