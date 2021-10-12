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В российских школах будет реализован проект «Футбол для девочек»

В российских школах будет реализован проект «Футбол для девочек»

Минпросвещения России совместно с Комитетом женского футбольного союза РФ до 1 июля 2023 года разработает план мероприятий по развитию проекта «Футбол для девочек» в школах, а также определит пилотные регионы для участия в проекте на 2022/23 учебный год. Соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ.

«Минпросвещения (Кравцов С.С.) совместно с Комитетом женского футбола Российского футбольного союза (П.В. Юмашева) разработать дорожную карту по развитию проекта «Футбол для девочек» в образовательных учреждениях, определить на 2022/23 учебный год в качестве пилотных регионов по реализации указанного проекта Пензенскую область и г. Москву с учетом поступившего их согласия и провести апробацию проекта «Футбол для девочек», – указано в протоколе поручений вице-премьера РФ.

Также до мая 2023 года Министерству просвещения РФ поручено изучить региональный опыт по вовлечению детей и подростков в физкультуру и спорт, а также по использованию спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время. Затем необходимо проработать систему мотивации директоров школ по вовлечению детей и подростков в физкультуру и спорт.

До 1 июля 2023 года Минпросвещения России совместно с Федерацией фитнес-аэробики должно разработать дорожную карту по развитию фитнес-аэробики в школах.

Министерству спорта РФ совместно с Министерством труда, Министерством финансов и регионами поручено представить предложения по разработке дополнительных мер социальной поддержки, способствующих увеличению доступности занятий физической культурой и спортом для детей из социально уязвимых семей: многодетных, малообеспеченных, неполных, воспитывающих детей-инвалидов. Срок исполнения поручения – декабрь 2021 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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