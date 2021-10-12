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В сети появились новые постеры фильма "Вечные" с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и другими актерами

В сети появились новые постеры фильма "Вечные" с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и другими актерами

Создатели нового супергеройского фильма "Вечные" киновселенной Marvel продолжают подогревать интерес зрителей перед премьерой. Накануне в сети появились новые постеры с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек, Ричардом Мэдденом, Джеммой Чан и другими актерами, исполнившими главные роли в новой картине режиссера Хлои Чжао. Студия также опубликовала новый тизер и видео о съемках фильма с комментариями всего каста.


Анджелина Джоли на постере фильма "Вечные"


Сальма Хайек на постере фильма "Вечные"

В ролике глава студии Кевин Файги рассказывает, что в "Вечных" будет поднята тема сотворения самой киновселенной Marvel. Новая картина о супергероях расскажет о последствиях произошедшего в последней части "Мстителей" и состоянии, в котором находится мир.

Пятеро из "Вечных" — это скорее мыслители, а остальные пятеро — настоящие воины, бойцы,

— рассказала о ключевых персонажах нового фильма исполнительница роли Серси Джемма Чан.


В том же видео Анджелина Джоли отметила, что после просмотра картины многие люди увидят этих супергероев с экрана в самих себе.


Анджелина Джоли в фильме "Вечные"


Сальма Хайек в фильме "Вечные"


Кит Харингтон в фильме "Вечные"


Ричард Мэдден и Джемма Чан в фильме "Вечные"

Уже известно, что фильм "Вечные" станет одним из самых длинных фильмов о вселенной Marvel: его хронометраж составит 2 часа 30 минут. Режиссер картины Хлоя Чжао также предупредила, что после титров зрителей ждут две сцены, которые станут сюрпризом для фанатов вселенной.

Мировая премьера картины состоится 27 октября, а в России на большие экраны фильм выйдет в разгар длинных выходных — 4 ноября. На территории нашей страны картина выйдет с рейтингом 18+: такое решение прокатчики приняли из-за наличия в фильме ЛГБТ-персонажа по имени Фастос, которого сыграл Брайан Тайри Генри. Фастос станет первым супергероем-геем за всю историю киновселенной Marvel.


Брайан Тайри Генри на постере фильма "Вечные"


Ричард Мэдден на постере фильма "Вечные"


Джемма Чан на постере фильма "Вечные"

В центре сюжета нового фильма — представители расы суперлюдей, которые несколько тысячелетий тайно живут на Земле и борются со злом. Когда же человечество столкнется с большой угрозой, они наконец выйдут из тени, чтобы сразиться с главным злодеем Таносом.


Кумэйл Нанджиани, Ричард Мэдден и Анджелина Джоли в фильме "Вечные"


Барри Кеоган, Сальма Хайек и Джемма Чан в фильме "Вечные"



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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