В «Смене» проходит XVI Межгосударственный слёт юных инспекторов движения

160 ребят из 24 регионов России, а также из Казахстана, Беларуси с 5 по 18 октября принимают участие в XVI Межгосударственном слёте юных инспекторов движения, который традиционно проходит во Всероссийском детском центре «Смена». Мероприятие реализуется в партнёрстве с Министерством просвещения Российской Федерации. Все школьники являются членами клубов юных инспекторов движения и победителями конкурсного отбора ЮИД «Безопасное колесо».

Участники мероприятия приобретают знания и навыки в области культуры поведения на дорогах, организации профилактической работы по безопасности дорожного движения.

С открытием слёта ребят поздравили директор «Смены» Игорь Журавлёв, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, а также Олег Понарьин, генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В «Смене» организованы лекции, мастер-классы и тренинги, посвящённые вопросам пропаганды безопасности дорожного движения, принципам командной работы, теории лидерства, основам ораторского искусства, порядку оказания первой медицинской помощи. Участники слёта знакомятся с историей создания детского объединения ЮИД и деятельностью движения, изучают обязанности водителей двухколёсного транспорта, предупредительные сигналы, правила проезда перекрёстков и опасных участков, готовятся к интеллектуальной викторине «Знатоки ПДД» и соревнованиям по фигурному вождению велосипеда. Ребят также ждут такие мероприятия, как квест «ЮИД в действии» и конкурс социальных плакатов «Мы рисуем безопасность».