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В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах

В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах

18:48  Автор: Екатерина Кутузова



Ряд требований по обеспечению транспортной безопасности для аэропортов являются избыточными и требуют больших затрат от небольших посадочных площадок, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин в ходе парламентских слушаний о развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в России.

По словам сенатора, ряд требований постановления Правительства по обеспечению транспортной безопасности сдерживает расширение межрегиональной сети. В ближайшее время, добавил он, Минтранс планирует внести новый проект постановления.

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В настоящее время аэропорты вынуждены одновременно выполнять требования транспортной и авиационной безопасности, которые фактически друг друга дублируют, пояснил Сафин.

«Необходимо проводить аккредитацию сотрудников, проводить учебу для сотен человек, аэропорты вынуждены тратить на это огромные деньги. Группы быстрого реагирования, созданные для обеспечения антитеррористической безопасности, не наделены правом применять физическую силу или спецсредства, а сотрудники полиции фактически устранены из этого процесса», — сказал парламентарий.

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Сафин также рассказал о проблемах с сертификацией технических средств обеспечения транспортной безопасности. «Нередко в распоряжении аэропорта находятся исправные технические средства, которые по новым требованиям необходимо сертифицировать, а это огромные деньги. При этом мы имеем одинаковые требования по безопасности к малым региональным аэропортам и к таким хабам, как, например, Шереметьево», — добавил он.

Сафин отметил, что нередко обслуживание пятиместного самолета в Якутии или в Красноярском крае может быть дороже, чем обслуживание магистрального самолета в московских аэропортах.



#безопасность


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По материалам: pnp.ru

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