Владельцы собранных в РФ иномарок пожаловались на "украинский Крым" в навигаторах

Вадим Карасев

Россияне, владеющие собранными в России иномарками, в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказали о том, что в навигаторах их автомобилей Крым обозначен украинской территорией.

Речь идет о машинах, произведенных в РФ уже после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров вернулся в состав России. Один из слушателей сообщил, что жаловался на некорректное отображение территорий в навигаторе, но компания-производитель ему не ответила.

Я владелец автомобиля Toyota, произведенного в Санкт-Петербурге. При проезде через Крымский мост навигатор, который адаптирован здесь, показывает, что Крым — это Украина. Я оставил претензию, Toyota не ответила. Почему машина, произведенная в России после 20-го года, использует карты, которые показывают, что Крым украинский? Это отчуждение.

Он отметил, что его возмущение вызвано в первую очередь тем, что машина произведена в России. Другие автовладельцы тоже сообщили об аналогичных проблемах, которые, помимо Toyota, замечены в машинах марки Mercedes-Benz.

