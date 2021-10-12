Владельцы собранных в РФ иномарок пожаловались на "украинский Крым" в навигаторах
Россияне, владеющие собранными в России иномарками, в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказали о том, что в навигаторах их автомобилей Крым обозначен украинской территорией.
Речь идет о машинах, произведенных в РФ уже после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров вернулся в состав России. Один из слушателей сообщил, что жаловался на некорректное отображение территорий в навигаторе, но компания-производитель ему не ответила.
Он отметил, что его возмущение вызвано в первую очередь тем, что машина произведена в России. Другие автовладельцы тоже сообщили об аналогичных проблемах, которые, помимо Toyota, замечены в машинах марки Mercedes-Benz.